Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla etkin mücadele için insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl, 14 adet İHA Yozgat dahil 81 ilde bulunan tüm ormanlarını 7/24 gözetleyerek yangınların tespit edilmesi ve kontrol altına alınmasında kritik rol oynuyor.

Karacabey yaptığı açıklamada, “Genel Müdürlüğümüz, İHA'ları bu kapsamda kullanan dünyadaki iki ülkeden biridir. Bayraktar TB2 İHA'larını daha etkili kullanabilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz personelinden seçilen 7 pilot, 11 faydalı yük operatörü ile birer mekanik ve elektronik teknisyeninden oluşan ilk grup eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bu uzman personeller, orman yangınlarının erken tespiti, izlenmesi ve kontrol altına alınması gibi önemli görevlerde yer alıyor.

İHA'lar, yangın alanlarının görüntülenmesi, haritalandırılması ve yangının yayılma hızının belirlenmesi gibi kritik görevlerde kullanılmakta. Eğitimli İHA personeli, orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesine katkı sağlayarak doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olacak. İHA'larımızı kendi personelimizle uçurabilmek adına eğitimlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.