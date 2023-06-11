İğde çiçeklerinin kokusu Yozgat’ın farklı yerlerinde sokakları, mahalleleri ve parkları sarmaya başladı. İğde ağaçlarının hoş kokusu ve güzel görünümünün yanı sıra birçok hayvanında beslenme kaynağı oluyor. Bunun yanı sıra iğdenin ve iğde çiçeğinin faydaları da saymakla bitmiyor.



İĞDENİN FAYDALARI

İğde çok lezzetli bir meyve olmasına rağmen un gibi oluşuyla insanların ağzında garip bir tat bırakır. Ama buna rağmen sağlık açısından son derece yararlıdır. İshalde iğde yenilmesi tıpkı limon ve şeftalide olduğu gibi yararlıdır. İğde meyvelerini belli bir süre düzenli olarak yerseniz idrar tutamama ve idrara çıkma zorluğunu yenmenize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda iğde böbrek rahatsızlıklarına da iyi geliyor.



İĞDE ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Baharın gelişiyle birlikte iğde çiçekleri mis gibi kokmaya başlar. İğde çiçeklerinin içeriğinde, FlosElaeagni bulunur. Kabızlığı giderir, iyi bir antiseptiktir. C vitamini deposudur. Gribe karşı etkilidir. İğde çiçeklerini koklamak zihne kuvvet ve açıklık verir. Melike Aslı Arslan