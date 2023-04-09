Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek bu anlamlı günde iftarı birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Düzenlenen iftar programına Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayları İbrahim Ethem Sedef, Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz, Sezer Yozgat, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, İl ve İlçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Nezih Yalçın programda yaptığı açıklamada; “Yozgat'ımıza değer katan kadrolarımızla 15 Mayıs sabahında kaldığımız yerden her zamankinden daha güçlü devam edeceğiz. Milletvekili Adaylarımız İbrahim Ethem Sedef, Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz ve Sezer Yozgat'a Lider Ülke Türkiye ülküsüyle, Türkiye Yüzyılını inşa etmek için çıkılan bu yolda muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu. Haber Merkezi