İl Özel İdaresi Misafirhanesinde düzenlenen iftar programına programa Vali Polat’ın yanı sıra Eşi Pınar Filiz Polat ve il protokolü katıldı.

Vali Polat, Muharrem ayının hayırlı, tutulan oruçların kabul olması temennisinde bulundu.

Vali Polat yaptığı açıklamada, “Bu sofrada bizi bir araya getiren çok önemli bir günün içerisindeyiz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bu günü bizim için anlamlı kılan sevgili peygamberimizin can pareleri Hz Hasan ve Hz Hüseyin efendilerimizin hak mücadelesinde Hz Hüseyin efendimizin evladıyla birlikte katledildiği ve Müslümanlar için, hepimiz için yas gününü oluşturan bir gün. Gerçekten biz bugünün acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz biliyoruz ki Hz Ali efendimiz tüm Müslümanlar için ilmin kapısıdır, ilmin temsilcisidir. Hz Ali efendimiz ve onun değerli evlatları Hz Hasan ve Hz Hüseyin efendilerimiz bizim için çok büyük değer taşıyor. Dolayısıyla ehlibeyt’in yaşamış olduğu bu acı hepimizin acısı” dedi.

Ehl-i Beyti Peygamber Efendimizin mirası olarak bildiklerini ifade eden Vali Polat konuşmasının devamında şunları söyledi: “Çünkü onun dünyada bıraktığı en önemli emanetler daha sonra onların soylarından gelen mübarek insanlarda hakikaten İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunmuşlar. Özellikle Müslümanların içerisinde insan sevgisini yaşatılması, birbirine karşı hoşgörü, hangi mezhepten hangi inançtan olursa olsun birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi ve insanların daima barış içinde yaşaması için mücadele etmişler. Bugün de bu sofranın etrafında siz değerli kardeşlerimizle birlikte bu birlik ve beraberliğin anlamını çok daha güzel idrak ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü biz bu Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar var olacaksak bu birlik beraberlik sayesinde var olacağız. Aramızda her zaman nifak sokmak peşinde olan hariciye düşmanlarımız bizim kalplerimize hiçbir zaman nüfuz edemeyecekler, biz buna inanıyoruz. Bu kardeşlik bizim hamurumuzu yoğuran kardeşliktir. Biz bunu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, Muharrem ayınız da mübarek olsun.” Alpaslan Demir