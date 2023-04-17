Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi doğrultusunda iftar programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen 5. sınıf öğrencileri iftar programı öncesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ümit Koçyiğit öncülüğünde şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Ardından öğrenciler, Ahşap Camii ziyaret etti.

İftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sabahattin Topaç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sabahattin Topaç, Kur'an-ı Kerim'e geçme belgelerini öğrencilere sundu. İHA