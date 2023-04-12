Polis Evi'nde düzenlenen iftar programına Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi katıldı.

Yozgat’ta görev yapan polis memurları, emekli polis memurları, şehit yakınları ve gaziler ile iftar yapan Vali Ziya Polat, Türk Polis Teşkilatı'nın 178’inci Kuruluş Yıl Dönümünü kutladı.

Vali Polat yemekte yaptığı konuşmada; “ Yaklaşık 2 ay önce büyük bir afet yaşadık. Afetten sonra devletimizin emri ile Hatay’a görevlendirildim. Cuma günü Yozgat’a döndüm. Şükür rabbime çok büyük bir devletin insanlarıyız. Çok güçlü bir devletimiz var. Şükürler olsun rabbime milletimiz o kadar büyük ki. Gönlü büyük, aklı büyük, büyük milletin bir ferdi olduğum için rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Şehitlerimizin aileleri burada onların ellerinden öpüyor şehitlerimize rahmet diliyorum hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Meslekte emekli olmuş büyüklerimizi sağlık diliyorum. Böyle bereket sofralarımızı paylaşmak güzeldir. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ise; “Bu güzel günlerin evimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin şimdide Ramazan Bayramını kutluyorum. Herkese katıldığı için teşekkür ederim” diye konuştu. Alpaslan Demir