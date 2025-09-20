İdil Yürük, modacılık, sunuculuk ve modellik gibi farklı alanlardaki kariyeriyle tanınan çok yönlü bir isim.

İdil Yürük’ün 40 – 45 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Eşi, Mümtaz Başeskioğlu ile 9 yıl süren bir evlilik yaşamış ve 2018 yılında boşanmıştır. Mümtaz Başeskioğlu ile olan evliliğinden Zeynep Mia Başeskioğlu adında bir kızı bulunmaktadır.

Son dönemde özellikle YouTube ve Instagram paylaşımlarıyla ve İlker Ayrık'ın "Kızlarla Kamp" adlı programındaki konukluğuyla yeniden gündeme gelmiştir.

Hayatına dair başka bir bilgiye ulaşılmamıştır.