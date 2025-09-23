21 Kasım 1941 yılında Ankara’da doğdu.

Müziğe ilgisi iki yaşında başlamış. Dört yaşında dünyaca ünlü Alman besteci Bach'ın bestelerini çalmaya başlamış.

İdil Biret müzik dışında sözel becerileri yüksek ve matematikte çok yetenekliymiş.

İlk derslerini Türk besteci ve piyanist olan Mithat Fenmen'den almış. 1948 yılında, henüz 7 yaşındayken, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Biret'in yurt dışında eğitim görmesi için TBMM'ye bir yasa teklif vermiş.

Bu öneriden sonra İdil Biret gibi yetenekli çocuklar için 'Harika Çocuklar Kanunu' çıkarılmış ve bu çocuklara yurtdışında devlet bursuyla okutulma imkanı sağlanmış.

Yıllar içinde sayısız başarı elde eden İdil Biret'i tüm öğretmenleri de çok sever ve onun eşsiz olduğunu düşünürmüş.

1971 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' ünvanıyla onurlandırılmış.

Bugüne kadar çıkardığı plak ve CD’lerin sayısı ise 100'e yakın.

Biret, Dünya'nın en geniş repertuvarlı yani en çok ezbere beste bilen piyanisti ünvanınına sahip.