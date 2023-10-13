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Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması yönünde talimat verdiğini öne sürdü. İşte ayrıntılar:

Türkiye'nin enerji sektöründe yaşanan gelişmeler, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yönelik önemli bir iddiayı beraberinde getirdi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan'dan itibaren maliyet esaslı fiyatlamaya geçilmesi talimatı verdiğini iddia etti. Babuşcu'nun sosyal medya paylaşımı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MALİYET ESASLI FİYATLANDIRMA: ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA NELER DEĞİŞECEK?

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına dair önemli bir gelişmeye dikkat çekti. İddiasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgazın fiyatlandırılmasında maliyet esaslı bir sisteme geçilmesi talimatını verdi. Bu talimatın ardından elektrik ve doğalgaz fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak konusu oldu.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun açıklamasına göre, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki değişiklikler 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek. Maliyet esaslı fiyatlandırma, enerji tüketenlerin dikkatle takip edeceği bir konu haline geldi. Bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ne şekilde bir fiyat artışı getireceği ise gelecekteki gelişmeleri bekleyen bir soru işareti olarak kalıyor.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına dair resmi bir açıklama henüz gelmezken, Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun iddiası, bu konuda kamuoyundaki spekülasyonları artırmış durumda. Yakın gelecekte bu konuyla ilgili net bir açıklamanın yapılması bekleniyor.