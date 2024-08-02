Genel Başkan Ümit Özdağ, Boğazlıyan ilçesinden Deniz Altınbaş isimli vatandaş tarafından yollanan “Bir vicdansızlık hikayesi” başlıklı notu sosyal medya hesabından paylaşarak belediyeye tepki gösterdi.

“BU KADAR KÖTÜ OLMA GÖKHAN COŞAR”

Genel Başkan Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yozgat/Boğazlıyan’dan Deniz Altınbaş tarafından yollanan ‘Bir vicdansızlık hikayesi’ başlıklı bir notu sizler ile paylaşmak istiyorum.

‘Nagehan Bayer, onlarca plaketi ve madalyası, Türkiye dereceleri ve Türkiye şampiyonluğu olan Milli Boksörümüz. Boğazlıyan'ın gururu. Yakalandığı amansız hastalık sebebi ile 2015 yılında 25 yaşında hayata veda ediyor. İsmi Boğazlıyan'da bir caddeye veriliyor. Babası Nafiz Bayer, AKP kurucu ilçe başkanı. 2024 yerel seçimlerinde YRP’den Belediye Başkan Adayı oluyor. Seçimi AKP adayı Gökhan Coşar kazanıyor. Ve caddeden Nagehan'ın ismini kaldırıyor. Baba Nafiz Bayer sebebini öğrenmek istiyor. Başkan Gökhan Coşar, Nafiz abiyi ayağına makamına çağırıyor. Gerekçe olarak şunları ifade ediyor: “Sen bizim canımızı seçimde çok yaktın ben de senin canını yakmak istedim.” Yukardaki ifadeleri bizzat Nafiz abi anlattı. Eğer bunlar doğru ise bunun bedelini bu dünyada ve ahirette çok ağır ödersin Gökhan başkan!’

Bu kadar kötü olma Gökhan Coşar… Allah’tan kork. Senin çocuğun yok mu? Allah onlara uzun öbür versin ama Allah senin de cezasını versin inşallah. @zaferpartisi @Akparti @RTErdogan”

BOĞAZLIYAN BELEDİYESİNDEN ÖZDAĞ’A CEVAP

Boğazlıyan Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özdağ’ın iddialarına cevap verildi.

Paylaşımda, “Kamuoyunu saygıyla duyurulur! Kaymakam Kemal Bey Mahallemizde bulunan Ceren Caddesi'nin ismi ‘Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar'ın isteği doğrultusunda 4 Mayıs 2023 tarihinde’ gerçekleşen Meclis Toplantısı'nın ardından Nagihan Bayer olarak değiştirilmiştir!

Sosyal medya üzerinden Nagihan Bayer'e ait olan cadde isminde değişikliğe gidileceği şeklinde gündeme getirilen ve böylesi acı bir durum hakkında ortaya atılan iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır!

Ağustos ayı içinde yapılacak olan Meclis Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında yer alan ‘Cadde-Sokak İsim Değişikliği’ konusu ile Nagihan Bayer'in isminin bulunduğu cadde ile ilişkilendirilmesi akıl tutulmasından başka bir durumu ifade etmemektedir.

Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde bulunan ‘Cadde-Sokak İsim Değişikliği’ Kaymakam Kemal Bey Mahallemizde yer alan Gündoğan Sokağın isminin Ali Yılmaz Sokak olarak değiştirilmesi yönünde gündem de ele alınacaktır.

Gerçekle örtüşmeyen bir iddialarla zihinleri bulandırmak hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de...

Yerel seçimlerin öncesinde çıkar ortaklıklarıyla bir araya gelenler, seçimlerin ardından da aynı senaryo ve birlikteliklerini sürdürdüğünü gayet net bir şekilde görüyoruz!

Siyasi ikbal uğruna sürekli kendilerini ön plana çıkarmaya çalışanlar, hiçbir zaman bir adım ileriye gidememişlerdir!

İlçemize hizmet etme arzumuzu engellemeye yönelik bu tür asılsız iddialar ve karalama kampanyaları ilçemize ve vatandaşlarımıza olan bağlılığımızı sarsamaz.

Bu tür mesnetsiz iddiaları ve açıklamaları ortaya atanların ilçemizin yarınları için sunabilecekleri somut bir plan ve projeleri olmadığından ‘çamur at, izi kalsın’ misali iftiralarla gündemi meşgul etmektedir.

Boğazlıyan Belediye Başkanımız Gökhan Coşar ve mesai arkadaşlarımız, ilçemizin gelişimi için proje, yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor.

İlçemizi üretimden istihdama, sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye çok geniş bir alanda ileriye taşıyacak projeler hayata geçirildi; yenilerinin kazandırılması noktasında da çalışmalar aralıksız devam ediyor!

Oldukça önemli kazanımların olduğu hizmet sürecinde, eksik olduğu görülen cadde tabelasını siyasi bir konu haline getirenleri şiddetle kınıyoruz!” ifadelerine yer verildi.