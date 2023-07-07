Meteorolojik verilere göre orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı yangını riskine karşı İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı.



31 Ekim 2023 tarihine kadar yangın riski taşıyan bölgelerde ormanların çevresinde ve içinde ateş yakılmasının ve hava hallerinin yangınlar açısından kritik olduğu dönemlerde sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Bakanlık genelgesinde, önceki yıllarda gerçekleşen orman yangınları ve son dönemdeki orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan; anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde çıktığı göz önüne alınarak bu yangınların önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda; kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi gerektiğinin belirtildiği genelgede,

"- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi,

- Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilmesi, devriye zamanlarının sıklaştırılması, Orman alanlarında drone, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılması,

- Büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Yarınlarımıza miras olarak bırakacağımız Yeşil Vatanımızı, ormanlarımızı korumak için lütfen kurallara uyalım" mesajıyla vatandaşları uyardı. İGF