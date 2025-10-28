Proje, deprem, sel ve benzeri afetlere çözüm üretebilecek yenilikçi fikirleri desteklemeyi, gençlerin acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmeyi ve toplumun afet bilincini artırmayı amaçlıyor.

YediHilal Yozgat İl Temsilcisi Alim Akgül ve Ahde Vefa Derneği Başkanı Muzaffer Arslan, yapılacak çalışmalar ve iş birliği süreçlerini görüşmek üzere İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı ziyaret etti.

Altınkaynak, gençlerin üretkenliğini, merakını ve çözüm odaklı düşünme becerilerini güçlendirecek bu tür projelerin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin afetlere karşı bilinçli, güçlü ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak bu yarışma, hem eğitim camiamız hem de ilimiz için büyük bir fırsattır” dedi.

Proje kapsamında, öğrenciler yenilikçi fikirlerini ortaya koyarken, aynı zamanda afet farkındalığı ve kriz yönetimi konusunda eğitimler alacak. Yarışma, gençlerin acil durumlara yönelik pratik çözümler geliştirmesini sağlayarak, toplumda afet bilincinin artırılmasına da katkı sunacak.

Yozgat’ta hayata geçirilen bu proje ile gençlerin hem bilimsel hem de sosyal anlamda gelişim göstermesi hedefleniyor. İl Müdürü Altınkaynak, projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “İlimize ve geleceğimizin mimarı gençlerimize hayırlı olsun” dedi.