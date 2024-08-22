Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atanan Balamir Gündoğdu, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. Atama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tensip ve takdirleriyle gerçekleşti.

Balamir Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni görevine başladığını duyurdu ve bu süreçte hayırlı hizmetler diliyor. Gündoğdu'nun açıklaması şu şekilde:

"İçişleri Bakanımız Sn. @AliYerlikaya’nın tensip ve takdirleriyle İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterlik görevime başlamış bulunuyorum. Rab’bimden bakanlığımız ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum…"

BALAMİR GÜNDOĞDU KİMDİR?

Balamir Gündoğdu, 1966 yılında Tokat'ta doğdu. 1987 yılında Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. 1990 yılında İçişleri Bakanlığında Denetmen olarak göreve başladı.

Gündoğdu, çeşitli görevlerde bulundu; Mahalli İdareler Kontrolörü olarak yerel yönetimler üzerinde teftiş ve araştırma görevleri yürüttü. 2002-2003 yılları arasında TBMM KİT Komisyonunda raportörlük, 2004-2009 yılları arasında Altındağ Belediyesinde Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik, ve 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 2016-2019 yılları arasında EGO Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı.

Gündoğdu, birçok AB projesinde koordinatörlük yaptı ve “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi (Hacıbayram) Projesi”ni yürüttü. Ankara Metropol İmar A.Ş. ve Şanlıurfa Belsan A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. Kamu yönetimi, belediye bütçe ve muhasebe sistemleri, idarenin yeniden yapılanması, ve yerel yönetim reformları konularında İçişleri Bakanlığının oluşturduğu komisyonlarda aktif olarak görev aldı. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler üzerine birçok makalesi yayımlanmış olup, “İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi” isimli bir kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.