AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan bu kez de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında konuşan Akgül, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Bakanımızla Yozgat'ımız özelinde durum değerlendirmesi yapıp, şehrimizin talep ve isteklerini kendisine ilettik. Misafirperverliği ve Yozgat'ımıza ilgi ve alakası için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Bozok Yaylasına hizmet için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi