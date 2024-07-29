AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın daveti üzerine gerçekleşecek bu ziyarette, Bakan Yerlikaya Yozgatlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Yozgat Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katılım sağlamak ve Yozgat’ın ihtiyaç ve beklentilerini daha yakından değerlendirmek için Yozgat’a gelecek.

Milletvekilleri Akgül ve Şahan, Bakan Yerlikaya’yı makamlarında ziyaret ederek şehrin çeşitli konulardaki taleplerini ilettiler ve destek talep ettiler.

Bakan Yerlikaya, bu ziyaretin Yozgat’ın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm önerilerini tartışmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya’nın ziyareti kapsamında, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunulacak.