Yenilenen araç, özellikle kitap ve internet erişimine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar için hizmet sunacak.

Yenilenen Gezici Kütüphane aracı, Yozgat’ın en ücra köylerine dahi ulaşarak, vatandaşlara kültürel zenginlikleri sunmayı hedefliyor.

Araç, içerisinde bulunan 4 bin kitap ile zengin bir kütüphane hizmeti sunarken, aynı zamanda internet erişimi ile dijital dünyaya da kapı açıyor.

Bu sayede, özellikle çocuklar ve gençler, internet üzerinden araştırma yapma ve eğitimlerine katkı sağlama imkânı bulabilecekler.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gezici Kütüphanemiz kitap kurtlarını bekliyor. 4 bin kitabın yer aldığı Gezici Kütüphanemizi yeniledik. Yaz tatilinin ardından kitaplarla buluşmaya hazır mısınız? Gezici Kütüphanemiz yeni haliyle tekrar sizlerle buluşmak için yola çıkmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

Yozgat Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ise Gezici Kütüphane aracının yenilenmesi ile birlikte, halkın kitaba olan ilgisinin artacağını ve bu hizmetin kültürel gelişime büyük katkı sağlayacağını belirtti.