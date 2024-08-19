İç Anadolu'nun yeni cazibe merkezi olmaya aday Boğazlıyan'da kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışmalar hızla devam ediyor.

300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yola çıkan Fuat Oktay OSB, tam kapasiteye ulaştığında bölgenin ekonomik dinamiklerini değiştirecek.

ANKARA MİLLETVEKİLİ FUAT OKTAY'IN VİZYONU GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde Fuat Oktay tarafından başlatılan yerelden kalkınma hamlesi, Boğazlıyan'daki OSB'de vücut buluyor. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bölgedeki çalışmaları ve OAV Teknoloji'nin yatırımlarını değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK LİTYUM-İYON BATARYA ÜRETİM TESİSİ

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 983 milyon TL yatırımla kurulacak olan lityum-iyon batarya üretim tesisi, Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerinde önemli bir adım olacak. Yeni tesis, yıllık 501.000 adet (günlük 1.670 adet) LFP batarya hücresi (280 Ah) üretecek. Bu kapasite, Türkiye’nin enerji depolama ihtiyaçlarına katkı sağlayarak, yerli üretim kapasitesini artıracak.

BÖLGE EKONOMİSİNE CANLILIK GETİRECEK

OAV Teknoloji yetkilileri, Boğazlıyan'daki bu yatırımın bölge ekonomisine büyük bir canlılık getireceğini vurguluyor. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan tesis, yerel halk için yeni iş imkanları yaratacak. Projenin başlangıç tarihi 2024’ün son çeyreği olarak planlanıyor ve inşaatın yaklaşık bir yıl süreceği öngörülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN ENERJİ GÜVENLİĞİNE KATKI

Üretime geçildiğinde, OAV Teknoloji'nin lityum-iyon bataryaları başta elektrikli araçlar olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılacak. Bu da Türkiye’nin enerji güvenliğine katkıda bulunacak ve dışa bağımlılığı azaltacak.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTIRACAK

OAV Teknoloji’nin yatırımı, Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerinde dünya pazarında rekabet edebilir hale gelmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu tesis, sadece yerli üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin ihracat potansiyelini de yükseltecek.

YOZGAT'IN EKONOMİK KALKINMASINDA DÖNÜM NOKTASI

Bu büyük yatırım, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi için de bir dönüm noktası olacak. Yüksek teknoloji tesisi, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak, yerel ekonomiyi güçlendirecek ve teknolojik altyapıyı geliştirecek. OAV Teknoloji, yenilikçi enerji çözümleri sunarak Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynamaya devam edecek.

ENERJİ POLİTİKALARINDA STRATEJİK ADIM

Bu yatırım, Türkiye'nin enerji politikalarında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.