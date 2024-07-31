Tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacak Boğazlıyan’da kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, yeni fabrikaların açılışıyla büyümeye devam ediyor. 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefiyle çalışmaların sürdüğü bölgede faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde Yozgat’ta başlatılan yerelden kalkınma hamlesi, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde de etkisini gösteriyor. Özellikle Nateksu Sulama Sistemleri'nin çalışmaları, bölgedeki kalkınmayı hızlandırıyor.

“BİNLERCE KİŞİYE İŞ İMKÂNI”

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesindeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Coşar, “Binlerce kişiye iş imkânı sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikaların inşaatları aralıksız sürüyor. Boğazlıyan'da üretim yapan ve aynı zamanda Fuat Oktay OSB'de üretim tesisi kuracak olan Nateksu Sulama Sistemleri'ne ait fabrika inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor” dedi.

BOĞAZLIYAN’DA YENİ FABRİKALAR EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Yeni yatırımlar, hem istihdam olanaklarını artıracak hem de ihracat hacmini genişletecek. Nateksu Sulama Sistemleri gibi firmaların bölgeye yaptığı yatırımlar, yerel kalkınmayı destekleyerek bölgenin cazibesini artıracak.

Boğazlıyan'daki bu dinamik gelişmeler, İç Anadolu’nun ekonomik büyümesine önemli katkılar sunarken, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılar için cazip bir merkez olmayı sürdürüyor.