Bu güzelliklerin arasında yer alan Akdağmadeni Ormanları, İç Anadolu Bölgesi'nde tek blok orman olarak önemli bir konumda yer alıyor.

Bu güzelliklerden biri de Akdağmadeni ilçesinde yer alan Kadıpınarı Tabiat Parkı. 11 Temmuz 2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edilen bu alan, doğaseverler için saklı bir cennet niteliğinde.

KADIPINARI TABİAT PARKI'NIN KONUMU VE ÖZELLİKLERİ

Kadıpınarı Tabiat Parkı, Yozgat’a 102 kilometre, Ankara’ya 330 kilometre, Kayseri’ye 180 kilometre ve Sivas’a 127 kilometre mesafede yer alıyor. 1.769 kilometrekarelik bir alanı kaplayan park, deniz seviyesinden 1.352 metre yüksekte bulunuyor. Tipik bir karasal iklime sahip olan park, meşe ormanlarıyla çevrili 9 hektarlık bir alana yayılmış durumda.

Akdağmadeni ilçe merkezine sadece 2,5 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıpınarı Tabiat Parkı, kuzeyde Akdağmadeni ilçe merkezi, diğer yönlerde ise ormanlarla çevrili. Topografyası oldukça hareketli olan parkta, en yüksek nokta güney sınırındaki 1.565 metreye ulaşıyor. Parkın en alçak noktası ise kuzeybatı sınırında, 1.450 metre yükseklikte yer alıyor.

DOĞAL ZENGİNLİKLERİ VE YABAN HAYATI

Kadıpınarı Tabiat Parkı, sarıçam ormanlarıyla kaplı olup, meşe, karaçam, katran ardıcı, akçaağaç, üvez gibi bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu zengin ekosistem, yalnızca bitki örtüsüyle değil, barındırdığı yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Park, İç Anadolu’da nadir görülen bozayı, vaşak ve kızıl geyik gibi türler için korunaklı bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca ormanda yaşayan kuş türleri, doğa fotoğrafçılığı için de ideal koşullar sağlıyor.

İÇ ANADOLU’NUN TEK BLOK ORMANI

Akdağmadeni Ormanları, İç Anadolu Bölgesi'nde tek blok orman olarak önemli bir ekolojik sığınak işlevi görüyor. Kadıpınarı Tabiat Parkı, sahip olduğu orman peyzajı ile ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar ve çeşitli rekreasyonel aktiviteler sunuyor. Parkta giriş kontrol noktaları, kır lokantası, orman köşkleri, çocuk oyun alanları ve piknik üniteleri gibi pek çok olanak bulunuyor. Akdağmadeni ilçe merkezi ve çevresinin panoramik manzarası, parkın sunduğu ayrıcalıklardan sadece biri.

DOĞA TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ MEKAN

Kadıpınarı Tabiat Parkı, doğaseverler için birçok aktivite imkanı sunuyor. Fotosafari, bisiklet turları, doğa yürüyüşleri ve flora-fauna gözlemi gibi etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz deneyimler vadediyor. Yozgat’ın bu gizli cenneti, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için eşsiz bir kaçış noktası.

*Fotoraflar Mehmet Doğan'a aittir