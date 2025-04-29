Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlandırılan Kızılay kan bağışı aracını ziyaret eden Dr. Mustafa Narin, kentteki bağış sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“YOZGAT, KAN BAĞIŞINDA ÖZVERİLİ BİR ŞEHİR”

Dr. Narin, İç Anadolu Bölge Kan Merkezi’nin Yozgat dahil yedi ile hizmet verdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; “Yozgat ilinin tüm özel ve kamu hastanelerinin kan ve kan ürünü ihtiyacı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından karşılanıyor. Şu ana kadar bizim bildiğimiz bir hasta mağduriyeti yok. Ayrıca kan yüzünden kaybettiğimiz bir hastamız da yok” dedi.

“BELEDİYE’NİN DESTEĞİ SÜRECE OLUMLU YANSIDI”

Yozgat Belediyesi’nin sağladığı destek sayesinde kan bağışı sürecinin daha verimli yürütüldüğünü vurgulayan Dr. Narin, belediye yönetimine teşekkür ederek; “Yozgat Belediye Başkanı bize burayı açtı ve destek vermeye de devam ediyor. Sayın Başkana ve tüm belediye çalışanlarına anlayışları, yardımları ve hoşgörüleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“ZİYARETİN AMACI TEŞEKKÜR ETMEKTİ”

Ziyaretin nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Narin; “Ziyaretin amacı hem Yozgat iline hem de belediyeye anlayışı ve yardımları için teşekkür etmek diyelim” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT HALKI GÖNÜLDEN KATILDI”

Dr. Narin, Yozgat halkının kan bağışı konusundaki duyarlılığına da özel bir paragraf ayırarak; “Kan bağışına Yozgat halkı gönülden katıldı. Ciddi anlamda kan bağışında bulundu. Onlara da tekrar tekrar bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.