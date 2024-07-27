Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan ve İç Anadolu'nun en yüksek cam seyir terası unvanına sahip olan Divriği Cam Seyir Terası, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

243 METRE YÜKSEKLİKTE TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLER

2021 yılında tamamlanan Divriği Cam Seyir Terası, kısa sürede büyük bir ilgi görerek binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 243 metre yüksekliğiyle, Divriği Kalesi ve karşısında yer alan Kesdoğan Kalesi'ni kuş bakışı görme imkanı sunan bu yapı, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Divriği Kalesi, 1097 yılında Süleyman Şah tarafından yeniden inşa edilmiş olup, Anadolu'nun ilk Türk kalesi olarak biliniyor. Ziyaretçiler, bu tarihi yapıları yukarıdan gözlemlemenin yanı sıra, şehrin bin yıllık Türk izlerini de izleme fırsatı buluyor.

EŞSİZ YÜKSEKLİKTE AKSİYON VE MANZARA

243 metre yüksekliği ile heyecan dolu anlar yaşatan cam seyir terası, Divriği'nin en önemli turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Ziyaretçiler, buradan Fırat Nehri'nin kollarından biri olan Çaltı Nehri'ni de görebiliyor. İç Anadolu'nun bu yüksek noktası, kendine özgü güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

TURİSTİK VE DOĞAL BİR CAZİBE MERKEZİ

Divriği Cam Seyir Terası, tarihi dokusu ve yüksekliğiyle olduğu kadar doğayla iç içe sunduğu deneyimle de dikkat çekiyor. Yüksekten bakıldığında görülen Çaltı Nehri'nin eşsiz manzarası, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. İç Anadolu'nun bu göz alıcı noktası, hem yerli hem de yabancı turistler için vazgeçilmez bir durak haline gelmiş durumda.