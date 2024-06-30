Bu kapsamda, İç Anadolu bölgesinde bulunan Yozgat dahil olmak üzere toplam 7 ilde ormanlara giriş yasaklandı. Özellikle doğa tutkunlarını ve kamp severleri üzen bu kararın detayları şöyle:

Yasak kararı, bölgedeki yüksek yangın riski taşıyan hava koşulları değerlendirilerek alındı. Kamu güvenliği ve ormanların korunması adına alınan bu önlem, doğaseverlerin ve kamp yapmak isteyenlerin ormanlara giriş yasağının ne zaman sona ereceğini merak etmelerine neden oluyor.

Türkiye genelinde toplam 39 ilde benzer önlemler uygulanıyor. Bazı illerde yasak Eylül ve Ekim aylarında sona erecekken, diğer şehirlerde 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Ormanlara giriş yasağı Marmara'da 9 ilde, Ege'de 6 ilde, Akdeniz'de 9 ilde, İç Anadolu'da 7 ilde, Karadeniz'de 6 ilde ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ilde farklı tarihlerde geçerli olacak şekilde belirlendi.

Örneğin, İstanbul'daki ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, Ankara'da yasak 30 Eylül'e, İzmir'de ise 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Muğla ve Antalya gibi yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde ise ormanlara giriş yasağı 31 Ekim'e kadar sürecek.

Yozgat'ta ise 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanmış durumda.