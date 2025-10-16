Nevşehir merkezli İndigo Grup Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray illerini kapsayan bölgede petrol arama ruhsatı aldı. Geniş bir bölgede petrol arama ruhsatı aldı. Peki bunun Yozgat'ta olumlu ve olumsuz etkileri neler?

Maden Arama Çalışmaları İçin Halk Ayağa Kalktı

İlk çalışmalar daha önce maden arama çalışmaları ile ayağa kalkan ve işleyişi yargıya taşıyan Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç köyünden başladı. Nevşehir Kent Haber’de yer alan bilgilere göre, şirketin çalışmalarını, köylülerin yaşam kaynağı olan Cinnav Çeşmesi’nin gözesi civarında devam ediyor. Kayalıklar içerisinde bu çalışmalar ile ilgili yollar açıldı. Çalışmalar Nevşehir’de Karaburç köyünün ardından Karaburna, Karahüyük, Şahinler ve Mikail köylerinde de devam ediyor.

Köy Halkı Uyardı

Köy halkı, bu bölgenin doğal su kaynaklarını besleyen kayalıklar üzerinde yapılacak her türlü müdahalenin geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bölge sakinleri, ‘Biz bu filmi daha önce gördük’ diyerek geçmişte bazalt ocağı girişimlerine karşı verdikleri çevre mücadelesini hatırlatırken köy muhtarlığına konuya ilişkin herhangi bir resmi yazı veya bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıktı. Muhtarlık yetkili kurumlarla iletişime geçerek proje hakkında daha detaylı bilgi edinmeyi hedefliyor.

İç Anadolu İçin Önemli Gelişme

Nevşehir’de harekete geçilen petrol arama çalışmalarında petrol bulunması halinde, ekonomik kazanç kısa vadede yüksek olsa da, çevresel risklerin uzun vadede Yozgat’ın tarımı, su kaynakları ve hava kalitesi üzerinde etkileri olabileceği düşünülüyor.