Tarihî geçmişiyle dikkat çeken bu bölge, İç Anadolu’nun yukarı Sakarya bölümünde, Ankara'nın 41 km doğusunda ve Elmadağ Dağı'nın kuzeydoğusunda yer alıyor.

Küçük Yozgat’ın kuruluş tarihi kesin olarak belirlenememiş olsa da, bölgedeki arkeolojik buluntular, antik dönemlere ışık tutuyor. Sungur Mevkii'nde yapılan kazılarda, Roma dönemine ait Hygeia ve Asklepios heykelleri ile Osmanlı dönemine ait Aşağı Cami gibi önemli yapılar bulunmuş, bu da bölgenin uzun bir yerleşim geçmişine sahip olduğunu gösteriyor.

Bölgenin erken dönemleriyle ilgili ilk belgeler, yaklaşık 400 yıl öncesine, Ankara Şer’iye Mahkemesi sicillerine dayanmaktadır. O dönemde, Yozgat Köyü olarak bilinen yer, Ankara'ya bağlı bir köy olarak kaydedilmiştir. Elmadağ'da kervanların konakladığı Derbent Köyü’nün varlığı, bölgenin stratejik önemini ortaya koymaktadır. İlk yerleşim alanları ise bugünkü Yenipınar ve Yenidoğan Mahalleleri'dir.

1785-1809 yılları arasında, Ankara Sancağı'nın 13 kazasından biri olan Kasaba-i Bala ve Çukurcak nahiyesine bağlı Yozgat Köyü, 1902’de Ankara Vilayeti Salhanesi'nde beş sancak ve 21 kazadan biri olarak belirtilmiştir. Asi Yozgat olarak bilinen bu köy, Ankara Merkez Sancağı’na bağlı Bala kazasının bir parçasıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında Elmadağlılar önemli bir rol oynamış, İstiklal Mücadelesi'nde aktif olarak yer almış ve Atatürk’ü karşılayan seymen alayında bulunmuşlardır.

1928 yılında Küçük Yozgat, Bala kazasına bağlı bir bucak olarak teşkilatlanmış, 1936 yılında Bala kazasından ayrılarak Çankaya ilçesine bağlanmış, 1941 yılında ise Elmadağ adıyla anılmaya başlamıştır. 1944'te Elmadağ Belediyesi kurulmuş ve 1 Nisan 1960’ta ilçe statüsü kazanmıştır.

Bugün Elmadağ, İç Anadolu'nun tarihi zenginliklerini taşıyan bir yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki arkeolojik kazılar, Elmadağ’ın çok eski medeniyetlerin izlerini taşıdığını ve tarihî önemini koruduğunu kanıtlıyor.