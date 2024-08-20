PİAR Araştırma Şirketince 28’inci dönem milletvekillerini kapsayan bir performans ölçümü araştırması yapıldı.

Yapılan bir araştırmaya göre meclis çalışmaları, bölgesel çalışmalar ve halkla iletişimleriyle İç Anadolu Bölgesi’nin en başarılı 10 milletvekili belirlendi.

Araştırmaya katılan kişilere “Meclis çalışmalarını, bölgesel çalışmalarını ve halkla iletişimini değerlendirdiğinizde, ilinizin en başarılı milletvekili hangisidir” sorusu soruldu.

Yapılan araştırma sonrasında oluşan tabloda kendi ilinde yüzde 20’nin üzerinde başarı oranı sağlayan 10 milletvekili yer aldı.

Bu araştırmanın İç Anadolu Bölgesine bağlı 13 ilde toplam 4 bin 320 katılımcıyla CATI yöntemi ile gerçekleştirildiği söylendi.

Bu araştırma sonrasında ilk sırayı bir Yozgatlı isim ve İYİ Parti Ankara Milletvekili olan Kürşat Zorlu kaptı.

3’üncü sırada AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve 9’uncu sırada MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef yer aldı.

Listede 3 Yozgatlının yer alması komu oyunda sevinçle karşılandı.

Listenin tamamı ve başarı oranları şu şekilde:

1- İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu: Yüzde 25,3

2- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Yüzde 24,6

3- AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül: Yüzde 24,1

4- CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan: Yüzde 23,7

5- AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: Yüzde 23,1

6- CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: Yüzde 23,0

7- MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: Yüzde 22,7

8- YRP Konya Milletvekili Ali Yüksel: Yüzde 22,3

9- MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef: Yüzde 21,5

10- İYİ Parti Aksaray Milletvekili Tuğran Yaldır: Yüzde 20,9