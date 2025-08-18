Oyunculuk kariyeriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da yaşanan şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini korurken, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Oyunculuk kariyeriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal’da yaşanan şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini korurken, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. “İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında, evli mi, komada mı, öldü mü, kaza nasıl oldu?” soruları arama motorlarında üst sıralara tırmandı.

İbrahim Yıldız Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Başarılı oyuncu İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur ve 2025 itibariyle 27 yaşındadır. Sanata küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Yıldız, Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık eğitimi aldıktan sonra oyunculuk alanında kariyerine başladı.

Oyunculuk Kariyeri Nasıl Başladı?

İbrahim Yıldız’ın ekran serüveni 2015 yılında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde canlandırdığı Lagari Hasan Çelebi karakteriyle başladı. Ardından 2018 yapımı “Keşif Çanakkale” filminde başrol olarak Hasan karakterine hayat verdi.

Hangi Dizilerde Oynadı?

Tek Yürek dizisinde Osman Saruhan karakteriyle

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Çoban Sefer olarak

En çok tanındığı yapım ise 2022 yazında ekranlara gelen “Duy Beni” dizisinde Dağhan karakteridir.

Oyunculuk yeteneği ve enerjisiyle özellikle genç izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Yıldız, son yıllarda televizyon projelerinin parlayan yüzü haline geldi.

İbrahim Yıldız Evli Mi?

Genç oyuncunun özel hayatına dair çok fazla detay bilinmemekle birlikte, kamuoyuna açık kaynaklarda evli olmadığı yönünde bilgiler yer almakta. Sosyal medyada zaman zaman paylaşım yapan İbrahim Yıldız, ilişkisi olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmamıştır.

Kaza Nasıl Oldu, Ne Zaman Yaşandı?

Olay, 17 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde, Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç oyuncuyu acil olarak hastaneye kaldırdı.

İbrahim Yıldız’ın Sağlık Durumu Nasıl?

Edinilen bilgilere göre Yıldız’ın durumu ciddi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncunun hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar, önümüzdeki 48 saatin çok kritik olduğunu belirtti. Şu anda komada olduğu, bilincinin kapalı olduğu ve yakınlarının yanında olduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyada yayılan “öldü” iddiaları ise asılsız. Ailesi ve hastane yetkilileri tarafından yapılmış resmi bir ölüm açıklaması bulunmamaktadır.

Sevenlerinden Dua Çağrısı

Sosyal medyada #İbrahimYıldız etiketiyle oyuncunun hayranları ve dostları “dua edin” çağrısında bulunuyor. Meslektaşlarından ve projelerinde birlikte çalıştığı isimlerden de geçmiş olsun mesajları gelmeye devam ediyor.