Spor dünyasında ve medyada uzun yıllardır tanınan isimlerden biri olan İbrahim Seten, daha önce insan kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme geldi. Son olarak Ersin Düzen'in sunduğu Saha Dışı programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Victor Osimhen’i istemediğini iddia eden Seten, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in FETÖ'ye hizmet etmekle suçladığı gazeteci olarak da tanınıyor. İbrahim Seten kimdir? İşte detaylar…

İBRAHİM SETEN’İN HAYATINA GENEL BAKIŞ

İbrahim Seten, Boğaziçi Üniversitesi’nden lisans eğitimi alarak başladığı kariyerinde, Sabah gazetesinde spor müdürü olarak görev yaptı. Ardından Doğan Medya Grubu’na transfer olarak Vatan, Yeni Yüzyıl ve Hürriyet gazetelerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. En son olarak Turkcell'in dijital haber servisi BİP Spor’da müdürlük yaptı. 2019 yılında Hürriyet gazetesinden ayrıldıktan sonra, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev aldı ve 1992-1994 yılları arasında bu pozisyonda bulunmuştu. Mayıs 2019'da gazeteci Ekin Gücük ile evlendi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİALARI

Sosyal medyada yayımlanan iddialara göre, İbrahim Seten’in, üniversite döneminden tanıdığı Osman A.'dan 100 bin dolar teklif aldığı ve bu teklif karşılığında 5 kişiyi yurt dışına kaçırması istendiği öne sürüldü. İddialara göre, 1992-1994 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda görevde bulunduğu dönemde, sahte pasaportlar kullanılarak bu kişilerin ABD'ye kaçırıldığı belirtildi. Kaçırılan kişilerden 2’sinin DHKP-C, 1’inin ise PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülüyor. Seten ve iki federasyon görevlisi gözaltına alındı ancak Osman A.'nın kaçtığı ifade edildi. Seten'in babası tarafından ödenen kefaletle serbest kaldığı ve özgeçmişinden bu olayın silindiği iddialar arasında yer alıyor.

RIDVAN DİLMEN İLE FETÖ TARTIŞMASI

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, geçmiş yıllarda canlı yayında yaptığı açıklamalarda İbrahim Seten ve diğer gazetecileri FETÖ'cülükle suçlamıştı. Dilmen, Seten’in vatan hainliği ve FETÖ sevdalılığıyla itham edildiğini belirterek, “251 şehidin kanına siz de bulaştınız” ifadelerini kullanmıştı. Dilmen’in açıklamaları, medya dünyasında geniş yankı uyandırmış ve Seten’in adı bir kez daha gündeme gelmişti.