Erzurum'un Aşkale ilçesinde doğan İbrahim Polat, 1955 yılında kendi müteahhitlik firmasını kurarak iş hayatına atıldı. Çok sayıda başarılı projeye imza atan Polat, 1972 yılında İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sağlık gereçleri, madencilik ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapan Polat, 1993 yılında İstanbul'da açtığı Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne de adım attı.

Hayatını kaybeden İbrahim Polat'ın cenazesi, 28 Temmuz Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedilecek. Sosyal medyada Polat'ın hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar sürerken, ölüm nedeni hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

İbrahim Polat, müteahhitlikten seramiğe, sağlıktan turizme kadar birçok alanda başarılı yatırımlara imza atarak iş dünyasında saygın bir yer edindi. Kurucusu olduğu Polat Holding ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Polat, iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.