Gözaltına alınma durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, siyaset ve kamu yönetimi dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 1975 Trabzon Köprübaşı doğumlu olan Özkan, akademik ve profesyonel deneyimleriyle İstanbul siyasetinde önemli bir rol üstleniyor.

İbrahim Özkan Kimdir

İbrahim Özkan, 1975?yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Endüstri Mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış, yangın ve afet yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yürütmüştür. Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyelikleri bulunur.

Siyaset sahnesinde, 2009 ve 2014'te Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Sancaktepe Belediye Başkan adaylığı yapmıştır. 2017 yılında İyi Parti'nin Sancaktepe kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş, 2019 yerel seçimlerinde ise hem Sancaktepe hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağımsız meclis üyeliğine seçilmiştir. 2024 Kasım itibarıyla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Siyasi Başkan Danışmanı olarak atanmıştır.

Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Kaç Yaşında ve Nereli

1975 doğumlu olan İbrahim?Özkan, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 50 yaşındadır.

İbrahim?Özkan, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde doğmuştur ve köken olarak Trabzonlu'dur.

Neden Gözaltına Alındı

İbrahim Özkan'ın doğrudan gözaltına alındığına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı iddialar gündemdedir:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özkan'ın mal varlığının hızlı artması ve banka hesaplarıyla ilgili inceleme yapmıştır.

İYİ Parti eski Genel Başkanı tarafından MASAK'a şikâyet edilerek "siyasi nüfus kullanarak aşırı zenginleşme" iddiası gündeme gelmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Özkan'ın şoförünün gözaltına alındığı haberleri çıkmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Özkan'ın kendisinin gözaltına alındığı resmî olarak doğrulanmamıştır; ancak soruşturma kapsamındaki bağlantıları ve adı geçen çevresiyle ilgili bilgiler de mevcut.