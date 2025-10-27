Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale kadar yükselen milli sporcu İbrahim Metehan Yaprak, serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanarak Dünya 2’ncisi oldu.

Türk güreşçi Yaprak, serbest stilde 79 kiloda mücadele etmektedir. Ankara ASKİ spor kulübü bünyesinde ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır.

İbrahim Metehan Yaprak Kimdir?

1 Ocak 2003 Kahramanmaraş doğumlu İbrahim Mete Yaprak 22 yaşındadır. 2023'te Avrupa U20 Güreş Şampiyonası’nda 70 kiloda Gürcü rakibi Saba Kobakhidze’yi 10-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Yine aynı sene 2023 Dünya U20 Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Öte yandan 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda 74 kiloda 7. sırada yer buldu.

2024'te hem U20 hem de U23 Avrupa şampiyonalarında mücadele etti. 2024 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’nda 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. 2025'te Avrupa U23 Güreş Şampiyonası’nda 79 kiloda bronz madalya aldı. Haziran 2025'te Kocaeli’de düzenlenen 2025 Yaşar Doğu Turnuvası’nda serbest stil 79 kiloda üçüncü olarak kürsüye çıktı.