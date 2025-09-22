Bilindiği üzere Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu'nun yerine seçilen İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi’nde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmuş, ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlamış bir isimdir. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Kahraman, mühendislik alanındaki mesleki birikimiyle kamu hizmetlerinde aktif rol almıştır. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev alan Kahraman, Bayrampaşa’da birçok projeye öncülük etmiştir. Peki, İbrahim Kahraman kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman hangi partiden? İbrahim Kahraman nereli, kaç yaşında?

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde başkan vekili olarak göreve gelen İbrahim Kahraman, ilçede güven ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Kendi alanında çeşitli derneklerde yöneticilik ve başkanlık yapmış olan Kahraman, yerel yönetim tecrübesiyle Bayrampaşa’nın gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir. İlçede yaşayanlar tarafından yakından tanınan Kahraman, kamu hizmetlerinde şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutmaktadır.

Vekil Seçimi Sonuçlandı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı ve hakkında ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı’nın görevden uzaklaştırma kararının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak başkanvekili seçimini gerçekleştirdi. CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3) ve bağımsızların 4 üyesinin oy kullandığı seçimde, başkanvekili kura çekimiyle belirlendi ve bu göreve CHP adayı İbrahim Kahraman seçildi.

İbrahim Kahraman Kimdir?

İbrahim KAHRAMAN, 1958 yılında İstanbul’da doğdu ve aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Kahraman, iki çocuk babasıdır.