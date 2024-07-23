Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz Perşembe günü yeni başkanını seçti. TFF 2024 seçiminde, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen başkanlık yarışı, futbol camiasının yakından takip ettiği bir etkinlik oldu. Seçimin kazananı ise İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Peki, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966'da Trabzon'un Of ilçesine bağlı Hayrat beldesinde dünyaya geldi. 12 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olan Hacıosmanoğlu, ticaretle uğraşan bir babanın oğludur ve uzun yıllardır ticaret sektöründe faaliyet göstermektedir. Eşi ise ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun annesi tarafından yeğenidir.

KARİYER YAŞAMI

İbrahim Hacıosmanoğlu, kariyeri boyunca petrol ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdi. Futbol camiasına olan yakınlığı ile tanınan Hacıosmanoğlu, 2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008 yılında Trabzonspor başkanlığına, 2012 yılında ise TFF Başkanlığına adaylığını koydu.

2013 yılında Trabzonspor'un 15. başkanı olarak seçilen Hacıosmanoğlu, 4500 oyun 1571'ini alarak başkanlık görevine getirildi ve bu görevini Aralık 2015'te Muharrem Usta'ya devretti.

YENİ TFF BAŞKANI SEÇİLDİ

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2024 TFF seçimlerinde toplam 281 delegenin 134 oyunu alarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı. Kullanılan oyların 18'i geçersiz sayıldı. Hacıosmanoğlu, Haziran 2027 tarihine kadar TFF Başkanlığı görevini yürütecek.

Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kariyeri ve biyografisi, futbol camiası için büyük önem taşıyor. Seçim süreci ve sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.