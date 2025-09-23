Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un sosyal medya hesabından yaptığı evlilik duyurusu, hayranlarını heyecanlandırdı. Çelikkol'un hayatını birleştirdiği isim olan Natali Yarcan, güzelliği ve başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekti.

Natali Yarcan Kimdir Ve Aslen Nerelidir?

Natali Yarcan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi, Rum ve Ermeni kökenli bir aileye mensuptur. Annesi Şake Yarcan, babası ise Adom Yarcan'dır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra, köklü kültürel geçmişi de kendisini farklı kılan özelliklerden biridir.

Eğitimi Ve Kariyer Hayatı Nasıl Şekillendi?

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Natali Yarcan, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünde tamamlamıştır. Akademik kariyerini ilerletmek için Amerika'ya gitmiş ve burada Virginia Marymount Üniversitesi'nde pazarlama üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Kariyerine uzun yıllar kimya sektöründe çalışarak başlayan Yarcan, daha sonra ilgi alanlarına yönelerek gastronomi ve yayıncılık dünyasına adım atmıştır. Bu dönüşüm, onun adını hem iş hem de sanat çevrelerinde duyurmasına olanak sağlamıştır.

Gastronomi Ve Yayıncılık Alanındaki Başarıları Nelerdir?

Mutfak ve yemek kültürü üzerine yoğunlaşan Natali Yarcan, yazdığı "Tarifler ve Anılar" isimli kitabıyla büyük ses getirmiştir. Bu kitap sayesinde Türkiye'de geniş kitlelere ulaşan Yarcan, uluslararası alanda da dikkat çekici başarılara imza atmıştır. World Cookbook Awards Gourmand yarışmasında Türkiye birinciliği ve dünya üçüncülüğü kazanarak adını uluslararası alanda duyurmuştur. Ayrıca mutfak kültürüyle ilgili televizyon programları da yapmaktadır.

Özel Hayatı Hakkında Bilinenler Neler?

Natali Yarcan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile evlenmiştir. Bu evliliğinden önce de bir evlilik yapmış olan Yarcan'ın, bu evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır. Natali Yarcan'ın ilk eşi hakkında kamuya açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.