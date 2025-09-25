Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Yakışıklı oyuncunun paylaştığı romantik şiir sevenlerini mest etti.

İbrahim Çelikkol Çifti Sosyal Medyada Büyük İlgi Görüyor

2025'i Norveç’te karşılayan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, kar banyosu yaptığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun bu videosu sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte kış tatili yapan oyuncu, karla ıslandıktan sonra kendisini serin sulara bırakmıştı. Çelikkol’un paylaşımı, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Pars Filmi İle Oyunculuk hayatına Adım Attı

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.



Ulubatlı Karakterini Canlandırdı

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.



25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.





Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi

2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi

2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film

2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi

2014 Sadece Sen Ali Film

2014 Reaksiyon Oğuz Dizi

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Dizi