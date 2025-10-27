İbrahim Akın, İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen kökleri Trabzon'a uzanan, eğitimli bir iş insanıdır.

1978 İstanbul doğumlu olan İbrahim Akın, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan Akın, Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

Hangi Partiden

İbrahim Akın, siyasi kariyerini uzun yıllardır aktif olarak AK Parti içerisinde sürdürmektedir.

Parti İçi Görevleri:

01 Nisan 2018 tarihinden itibaren AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatında birçok kritik görevde bulunmuştur. Bu görevler şunlardır:

İlçe Başkan Yardımcılığı.

Teşkilat Başkanlığı.

Yerel Yönetimler Başkanlığı.

Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı.

Güncel Görevi: 27 Ekim 2025 Pazartesi itibarıyla Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili seçilmiştir.

Ne İş Yapıyor

Siyasi hayatının yanı sıra ticari yaşamda ve hemşehrilik derneklerinde de aktif olan İbrahim Akın'ın mesleği mali müşavirliktir.

Bayrampaşa'da serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak ticari hayatını sürdürmüştür. Trabzon ve Çaykara kültürüyle ilgili birçok STK'da görev almıştır.

2012'den itibaren Trabzon Dernekleri Federasyonu içerisinde sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve halen devam etmekte olan Genel Saymanlık görevlerinde bulunmuştur.

Bayrampaşa Trabzonlular Derneği'nin kurucu üyesidir.

Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Birçok Trabzonspor taraftar derneği ve oluşumları içerisinde görev almıştır.