Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 12-18 Ağustos İbn-i Sina Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Şahin, "Hekimlerin önderi ortaçağ modern bilimin kurucusu, büyük Türk düşünürü ve bilim adamı İbn-i Sina'yı saygıyla anıyoruz” dedi.

Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sıhhatte olanların sağlığını muhafaza etmek ve hastaların sıhhatini geri getirmek, tıp ilmi sayesinde kabildir diyen Ortaçağ İslam Dünyasında Şeyhü'r-Reis, Batı Dünyasında Avicenna adıyla anılan Tıbbin Babası sayılan İbn-İ Sina'nın ölüm yıldönümünü ve 12-18 Ağustos İbn-i Sina haftasını kutlar, sağlıklı yarınlar temenni ederim” ifadelerini kullandı.

İBN-İ SİNA KİMDİR?

İbn Sînâ pozitif ilimlerde ve felsefede çok eser yazmış olmakla beraber asıl tıp alanında rakipsiz bir otorite olarak kabul edilir. Orta çağ tıbbının önde gelen temsilcisidir. İbn Sînâ 980 yılı Ağustos ayında Buhara yakınındaki Efşene kasabasında doğmuş ve 21 Haziran 1037 de 57 yaşında Hamedan' da ölmüştür.