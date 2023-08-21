Başkan İbiş, “vatandaşların ilk yardım eğitimi alarak bu gibi durumlara hazırlıklı olmaları konusunda uyararak unutmayın, küçük bir müdahale bile hayat kurtarabilir” dedi.

İbiş, Trafik Kazalarında İlk Yardım konusunda şu bilgileri verdi: “Olay yerinin değerlendirilerek ilk yardımcının; kendisinin, olay yerinin ve hasta ve yaralının güvenliğini sağlamasıdır. Olay yerinin görünebilir biçimde üçgen reflektörler kullanılarak işaretlenmesi, Meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması, Kazaya uğrayan aracın kontağının kapatılması, Olay yerinde sigara içilmemesi ve içilmesine izin verilmemesi, Hasta ve yaralıların kımıldatılmaması gerekmektedir. En hızlı şekilde acil yardım servisine haber verilmesidir. İsim ve telefon numarası, Olay yerinin adresi, Olayın tanımı, Hasta ya da yaralı sayısı, Hasta ya da yaralıların durumu, Mevcut imkânlar ve yapılan ilk yardım müdahalesi. Acil yardım merkezince “tamam” denilmeden telefonun kapatılmaması gerekmektedir. Kurtarma, olay yerinde hasta ve yaralılara yapılan ilk yardım uygulamalarını kapsar. Hasta ve yaralıların korku ve endişelerin gidermeli, Hasta ve yaralıyı kayıp olarak görmemeli, En iyi düzeyde ilk yardım verebilmek için kendisini formda tutmalıdır. İlk yardım uygulamalarını hasta ve yaralıyı bulduğu yerde ve kımıldatmadan yapmalı, tehlike söz konusu ise doğru yöntemlerle uzaklaştırmalı, Hasta ve yaralıyı sıcak tutmalı, Hasta ve yaralının yarasını görmesine izin vermemeli, Acil yardım merkezine (112) haber vermeli. Hasta ve yaralının kendisine emanet ettiği eşyalardan sorumlu olmalı, Hizmeti karşılığında asla maddi bir karşılık almamalı, Hasta ve yaralının durumunu değerlendirerek; gerekli ilk yardım uygulamalarını önceliklere göre yapmalı, İlk yardımcı alkollü ise asla ilk yardım uygulamamalı, İlk yardımcı sağlık personeli gibi davranmamalı, Görevi tamamlayıncaya kadar hasta yaralıyı izlemeli ve yalnız bırakmamalıdır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir