Çağlar Türkmen, uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde koruma personeli olarak görev yapmıştır. Kamuoyunun dikkatini çekmesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde gerçekleştirdiği özel toplantı sırasında güvenlik kameralarının kapatılması olayına karışmasıyla oldu. Türkmen, özellikle protokol güvenliği ve özel toplantı alanlarının korunması gibi kritik görevlerde bulunmuştur.

ÇAĞLAR TÜRKMEN ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Türkmen’in doğum yeri ve yaşıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak İstanbul çevresinde ikamet ettiği ve 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir. Aktif olarak güvenlik ve koruma alanlarında çalıştığı bilinen Türkmen, İBB bünyesinde üst düzey güvenlik görevleri üstlenmiştir.

ÇAĞLAR TÜRKMEN NE İŞ YAPIYOR?

Türkmen, kariyerini koruma ve güvenlik görevlisi olarak sürdürmüştür. İBB’de görev aldığı dönemde üst düzey yetkililerin güvenliğinden sorumlu olmuş, protokol güvenliği, toplantı alanlarının korunması gibi hassas görevlerde bulunmuştur. Özellikle kritik görüşmeler sırasında güvenlik önlemlerinin alınmasında aktif bir rol üstlendiği ifade edilmektedir.

ÇAĞLAR TÜRKMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Çağlar Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alındı. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024 tarihinde İstanbul’da bir otelde gerçekleştirdiği özel toplantı öncesinde, toplantı salonundaki güvenlik kameralarının görüntü almasını engellemek amacıyla kameraların üzerini bantladığı öne sürüldü.

Bu eylem, yolsuzluk soruşturmasının kilit unsurlarından biri olarak dosyada yer aldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 47 kişi yakalanmıştı. Çağlar Türkmen de gözaltına alınan isimler arasında bulunuyor.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturmanın temelini oluşturan görüntülerde, toplantıya katılan Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal gibi isimlerle yapılan görüşmenin kayıtlara alınmasını önlemek amacıyla kameraların kapatıldığı iddia ediliyor. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve İBB’ye yönelik yürütülen operasyonların seyrinde belirleyici bir rol oynadı.

ÇAĞLAR TÜRKMEN’İN GÖZALTI SÜRECİ

Çağlar Türkmen’in gözaltı süreci emniyet birimlerinin kontrolünde devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Türkmen’in toplantı güvenliğini sağlama amacıyla mı yoksa delil karartmak amacıyla mı hareket ettiği detaylı şekilde araştırılıyor. Sürece ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.