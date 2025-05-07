Mücevherat sektörünün önde gelen isimlerinden olan Gülay, 6 Mayıs’ta ifadeye çağrılmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İLHAN GÜLAY KİMDİR?

Mehmet İlhan Gülay, Türkiye'nin köklü kuyumculuk firmalarından biri olan Gülaylar Grup’un üçüncü kuşak yöneticisidir. Grubun bünyesinde faaliyet gösteren Gülaylar Altın ve City's Nişantaşı gibi markaların yanı sıra, turizm ve inşaat sektörlerinde de yatırımları bulunmaktadır. Grup; Elegance Hotels International Marmaris, Meydan İstanbul, IGT Shopping Mall New York, Uluslararası Lojistik Merkezi Gebze ve Just Work Ofis Kampüsü gibi projelere sahiptir.

Aslen Yozgatlı olan Gülay’ın ailesi, mücevherat sektörüne 1928 yılında dedesi İhsan Gülay’ın saat tamirciliğiyle başladığı iş yaşamı üzerinden adım atmıştır. Daha sonra baba Mehmet Gülay ile birlikte sarraflık alanında gelişen aile, bugün Türkiye’nin tanınan mücevherat markalarından birine liderlik etmektedir.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süren soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Mehmet İlhan Gülay’ın, soruşturmayla ilgili ayrıntılı gerekçeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gülay’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen suçlamaların, devam eden adli süreç kapsamında netleşmesi bekleniyor.