İş dünyasından kültür-sanat sektörüne uzanan kariyeriyle dikkat çeken Abbas’ın profesyonel geçmişi, kamuoyunda merak konusu oldu.

KARİYERİNE FİNANSTA BAŞLADI

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1994 yılında BDO Denet'te denetim asistanı olarak adım atan Abbas, daha sonra PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline ve Ticketturk gibi kurumlarda finansal kontrolör ve finans müdürü olarak görev aldı.

MÜZİK VE ETKİNLİK ALANINA GEÇİŞ YAPTI

1999 yılında kariyer rotasını değiştiren Abbas, müzik sektörüne yönelerek birçok radyo programında editörlük yaptı ve etkinlik organizasyonları alanında deneyim kazandı. Bu dönemde Pozitif Live çatısı altında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi ve birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda aktif rol aldı.

ZORLU PSM’DE YÖNETİCİLİK DÖNEMİ

2014 yılında Zorlu Holding bünyesine katılan Abbas, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nden (PSM) sorumlu hissedar temsilcisi olarak görev yaptı. Mart 2015’te Zorlu PSM Genel Müdürü olarak atandı. Görev süresince kurumun kreatif, idari ve finansal süreçlerinden sorumlu oldu ve Zorlu PSM’nin Türkiye’nin önde gelen kültür-sanat merkezlerinden biri olmasında etkili rol oynadı.

KÜLTÜR AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ

14 Aralık 2020 tarihinde Murat Abbas, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atandı. Bu görevde, İstanbul genelindeki kültür, sanat ve etkinlik faaliyetlerinin koordinasyonunda rol aldı.

HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye yöneticileriyle birlikte Murat Abbas hakkında da çeşitli suçlamalarla adli süreç başlatıldı. “Suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar kapsamında gözaltına alınan Abbas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.