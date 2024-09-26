Yeni kurallar çerçevesinde, IBAN’a para gönderirken açıklama kısmının doldurulması zorunlu hale geldi.

Bu değişiklik, son dönemde artan enflasyon ve nakit kullanımındaki azalma ile birlikte, dijital bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla doğrudan ilişkili.

EKONOMİK KOŞULLAR VE DİJİTAL BANKACILIĞIN YÜKSELİŞİ

Son yıllarda Türkiye’deki ekonomik koşullar, özellikle enflasyon oranlarının yükselmesi, fiyat artışlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu. Bu durum, bireylerin nakit kullanımını azaltarak IBAN üzerinden yapılan para transferlerini artırdı. Uzmanlar, ekonomik belirsizlikler ve dijitalleşmenin etkisiyle IBAN kullanarak yapılan işlemlerin sayısının hızla arttığını belirtiyor. Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, bu gelişmelere dikkat çekerek, “Artık, IBAN ile para transferi yaparken açıklama kısmına mutlaka bilgi eklemek gerekiyor. Aksi halde, hukuki sorunlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA KISMININ ÖNEMİ VE HUKUKİ RİSKLER

Açıklama kısmının doldurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Saygın, bu bölümün boş bırakılmasının çeşitli sorunlara yol açabileceğini belirtti. “Aldığınız hizmet, borç ödemesi ya da diğer işlemler hakkında detaylı bilgi vermek zorundasınız. Eksik bilgi, ileride karşılaşılabilecek hukuki anlaşmazlıkların kapısını aralayabilir” dedi. Saygın, ayrıca Borçlar Kanunu’nun 1002. maddesi gereği, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak değerlendirileceğini hatırlattı. Bu durumda, gönderenin niyeti ile alıcının algısı arasında önemli farklar oluşabileceğini belirtti.

MOBİL BANKACILIĞIN GETİRDİĞİ KOLAYLIKLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mobil bankacılığın yaygınlaşması, kullanıcıların IBAN üzerinden para transferi yapma alışkanlıklarını değiştirdi. Ancak bu kolaylık, beraberinde birtakım sorunları da getirdi. Özellikle açıklama kısmının eksik bırakılması, olası yanlış anlamaların ve hukuki anlaşmazlıkların artmasına neden olabilir. Saygın, “IBAN ile para gönderirken açıklama kısmına gerekli bilgilerin eksiksiz olarak yazılması, yanlış anlamaları önlemek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

GÜVENLİ PARA TRANSFERİNİN TEMELİ BİLGİLENDİRME

IBAN kullanarak yapılan işlemlerin artmasıyla birlikte, açıklama kısmının doldurulması, hem gönderen hem de alıcı açısından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kritik bir adım haline geldi. Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin getirdiği yükümlülüklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu uyarıya dikkat ederek, olası anlaşmazlıkların önüne geçebilir ve güvenli bir para transferi gerçekleştirebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu. Ekonomik koşullar ve dijital bankacılık trendlerinin seyrine bağlı olarak, bu düzenlemenin etkilerinin önümüzdeki dönemde daha fazla hissedilmesi bekleniyor.