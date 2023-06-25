Caminin açılış programına İl Müftüsü Ali Gülden, Sorgun ilçe Müftüsü Mustafa Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Dr. Medet Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı Birinci Hukuk Müşaviri Selami Açan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeni Cami Müezzin Kayyımı İdris Şahin’in Kur’an-ı Kerim okuması ile başlayan programın açılış konuşmasını Sorgun ilçe Müftüsü Mustafa Kayış yaptı.

İlçe Müftüsü Kayış yapmış olduğu konuşmada; “Veysel Karani Camimiz iki minarelidir. Selçuk Mimari tarzına göre inşa edilen camimiz, aşırı süslemelerden kaçınılıp, sade bir iç mekân ferahlığı benimsendi. Kubbe çapının Peygamber Efendimizin doğum yılı olan 571 rakamının iki katı olan 11bin 142 santim olup, aynı anda 700 kişinin namaz kılabileceği, Kur’an Kursu bölümünde toplamda 120 öğrencinin eğitim alabileceğini, toplamda 2bin 375 metrekare inşaat alanına sahiptir. Caminin yerini veren, planlama aşamasından caminin bitirilmesine kadar yardım eden herkese teşekkür ederim. Veysel Karani ve Kur’an Kursa Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Telli’ye, dernek üyeleri Orhan Tatar ve İsmail Atasever’ gayretlerinden çabalarından katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İl Müftüsü Ali Gülden, “Caminin toplum hayatındaki birleştirici rolü çok büyüktür. Camilerimiz zengin fakir, işçi işveren, amir memur herkesi yan yana omuz omuza getirir. Camilerin insanları eğitmek için bir okul vazifesi görmekte ve devletimizin birer tapusu olma hüviyeti taşıması özelliğindedir. Cami yapmanın yaptırmanın faziletinden çok farklıdır. Başta İlçe Müftüsü Mustafa Kayış olmak üzere caminin yapılmasında emeği geçen herkese ve cami dernek yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Mehmet Karaca Cami İmam Hatibi Umur Altun tarafından ilahi okudu.

Program sonunda Veysel Karani Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan ve üyeleri için İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri takdim edildi. Haber Merkezi