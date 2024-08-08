ESAS NO : 2020/286 Esas

DAVALILAR : 1- NASUH ALAN TC:60655428826- Aydınlıkevler Mah Sivas Cad. Sorgun/ YOZGAT

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından keşif sonunda alınan bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yazımız ekindeki bilirkişi raporlarının tarafınıza tebliği ile bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

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