İ L A N

ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İDARENİN ADI: ÇİĞDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARENİN ADRESİ : Gülveren Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Çiğdemli Kasabası SORGUN/YOZGAT

TELEFON-FAX : 0 354 425 70 68 – 0 354 425 70 02 Fax: 0 354 425 70 70

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : [email protected]

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ : [email protected]

İHALENİN KONUSU:

Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait “2015 MODEL VOLKSWAGEN PASSAT 1600 cm³ DİZEL-DSG-7 VİTES-M1 SINIFI-GRİ RENK-SEDAN OTOMOBİL (KM: 270000) SATIŞ İHALESİ” 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

1-“2015 MODEL VOLKSWAGEN PASSAT 1600 cm³ DİZEL-DSG-7 VİTES-M1 SINIFI-GRİ RENK-SEDAN OTOMOBİL (KM: 270000) SATIŞ İHALESİ” için muhammen bedeli K.D.V. Hariç 875.000,00-₺ olup; geçici teminat bedeli 26.250,00-₺’sidir.

2- Satış ihalesi 23 EYLÜL 2024 Pazartesi günü saat 14:00 da Çiğdemli Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye istekli çıkmaması veya uygun bedelin oluşmaması halinde satış şartları aynı kalmak üzere 07.10.2024 Pazartesi günü saat 14:00’de satış ihalesi yeniden yapılacaktır.

4-Satış yapılacak araçlarla ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işlerinden 500,00-₺ karşılığında temin edilebilir.

5-İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halkbank Sorgun Şubesi Nezdinde ki “TR45 0001 2009 7880 0004 0000 02” nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

6-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

A – İhaleye katılmak için dilekçe

B – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi

C - Onaylı ikametgâh ilmühaberi

D – Şirketler için imza sirküleri, Yetki Belgeleri

E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

F – Vekâleten katılacaklardan noter tasdikli vekâletname

G– Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

H- Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet Alınabilir.)

I- İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.

7 – Posta yoluyla gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler ihalesine katılmak istedikleri tüm araçlar için geçici teminat yatırabilir.

9 - İstekliler belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen Toplantı Odasında hazır bulunacaklardır.

10- Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest’tir.

11- İsteklilere ilanen duyurulur. 09.09.2024