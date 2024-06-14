Genç yaşta babasını kaybeden Hz. Süleyman, erken yaşta hükümdarlık görevini üstlenmiş ve adaletle yönetmiştir. Mescid-i Aksa'nın yapımını gerçekleştiren Hz. Süleyman, bu büyük yapıyı 7 yılda tamamlamıştır. MÖ 932 yılında Kudüs'te vefat etmiştir.

Hz. Süleyman'ın hayatı Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatılırken, onun peygamberliği sırasında gösterdiği mucizeler de önemli bir yer tutar. Süleyman'ın mucizelerinden biri, rüzgarları kontrol edebilmesidir; dilediği yere rüzgar getirebilir veya dağıtabilirdi. Ayrıca denizlerin üzerinden geçişini sağlayan mucizesi de dikkat çeker.

Hz. Süleyman'ın mesleği sadece hükümdarlıkla sınırlı kalmamış, aynı zamanda sazlardan zenbil yapmak ve bakır madenini işlemek gibi becerilere de sahiptir.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman ile ilgili ayetler bulunur ve onun mucizeleri detaylı bir şekilde anlatılır. Enbiya Suresi 81. ayette, Süleyman'ın emri altında rüzgarın nasıl esip bereketler getirdiği vurgulanırken, Neml Suresi 16. ayette de ona kuş dili öğretildiği ve birçok lütuf verildiği belirtilir.

Hz. Süleyman'ın hayatı ve mucizeleri, onun Allah'ın izniyle gösterdiği olağanüstü güçleriyle insanlara ilham vermeye devam etmektedir.