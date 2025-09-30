Hz. Davud İsrailoğullarına ve Yehuda Kabilesine gönderilmiştir. Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. Musa ile birlikte kendisine kutsal kitap indirilen dört peygamberden biridir. İşte Hz. Davut'un hayatı ve mucizeleri, detayları ile birlikte haberimizde…

Hz. Davut Kimdir?

Allah'ın yeryüzüne gönderdiği peygamberlerden biri olan Hz. Davut, tıpkı Hz. İbrahim gibi hem sultan hem de elçiydi. Ülkesini her zaman barış ve adaletle yönetti. Hz. Davut, aynı zamanda Kudüs'ü ilk kez fetheden ve İsrailoğullarına başkent yapan kişidir.

Kendisinden sonra tahta geçen Hz. Süleyman da birçok ülkeyi fethetmiş ve fethettikleri bölgeleri İslami hükümlere göre yönetmiştir.

Hz. Davut'un Kıssası

Hz. Davut 1010 yılında Kudüs yakınlarında doğdu. Halkına kendisine indirilen Zebur'daki nasihatlere uyarak hükmetti. Hz. Davut, diğer tüm peygamberler gibi her zaman adaletten yana oldu ve hiç kimseye haksızlık etmedi. Günümüzde de sıklıkla kullanılan Doğrucu Davut deyimi, ilk kez Hz. Davut için söylenmiştir.

Çeşitli kaynaklarda Hz. Davut'un Mizmar adlı bir çalgıyı çok iyi çaldığı ve güzel sesiyle birçok şiir okuduğu belirtilir.

Hz. Davut 40 yıl boyunca sultanlık yaptı ve Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etti. 940 yılında, 70 yaşındayken vefat eden peygamberin yerine oğlu Hz. Süleyman tahta geçti.

Hz. Davud'un Mucizeleri

Hz. Davut'un bilge bir peygamber olduğu Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçer. Oğlu Hz. Süleyman gibi Hz Davut da hayvanların dilinden anlar ve onlarla konuşabilirdi. Peygamberin en büyük mucizelerinden biri vahşi hayvanlara bile istediği gibi hükmedebilmesidir. Kafir ordulara karşı savaşta kuşları kullanan Hz. Davut, bu sayede düşman ordularını bozguna uğratmıştır. Peygambere verilen bir diğer mucize ise demirlere istediği gibi şekil vermesidir. Hz. Davut, elindeki demire istediği şekle verebilirdi. Demirden yaptığı zırhları giyen Hz. Davut, birçok savaşa katılmış olmasına rağmen hiç yara almamıştı.