Ebu Talip, dördüncü İslam halifesi Hz. Ali’nin babasıdır. Tam adı Abdülmenaf Bin Abdülmuttalip Bin Haşim el-Kureşi olan Ebu Talip, 10 erkek kardeşten biridir. İslam peygamberi Muhammed’e, 8 yaşından itibaren bakımını üstlenmiş ve 25 yaşına kadar ona her türlü koruma ve destek sağlamıştır. Bazı kaynaklarda, Ebu Talip’in Hz. Muhammed’den 35 yaş büyük olduğu belirtilmektedir, dolayısıyla doğum yılı 535 olarak kabul edilir.

Ebu Talip, Hz. Muhammed'in öz amcasıdır ve özellikle babasının vefatından sonra onun yerine bu sorumluluğu üstlenmiştir. Muhammed’in annesi Amine'nin ölümünden sonra, o küçük yaşta olan peygamberi kendi yanına alarak büyütmüş ve ona karşı büyük bir sevgi ve koruma göstermiştir.

Ebu Talip'in inancı, en çok tartışılan konulardan biridir. Bazı kaynaklar, atalarının dinini takip ettiğini söylese de, diğer bazı kaynaklarda ise İslam'ı kabul ettiği ancak bu durumu gizlediği öne sürülmüştür. Bununla birlikte, Ebu Talip, İslam’a davet edilen yeğeni Hz. Muhammed'e karşı büyük bir bağlılık sergilemiş ve her zaman onu savunmuştur.

Ticaretle uğraşan Ebu Talip, bazen iş seyahatlerine giderken yeğeni Muhammed’i de yanına alırdı. Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde, Ebu Talip atalarının dinini bırakmayacağını belirtmiş, ancak buna rağmen oğlunun, Ali'nin, peygamberle birlikte namaz kıldığını görmüştür.

Mekkeli müşriklerin, İslam'ın yayılmasını engellemek amacıyla Muhammed'e karşı yürüttükleri çabalar sırasında, Ebu Talip her zaman yeğeninin yanında durmuş ve onu korumuştur. Kureyşlilerin boykotları ve baskıları artarken, Ebu Talip yaşlanmış ve hastalanmıştır. Kısa bir süre sonra vefat eden Ebu Talip, ömrünün sonuna kadar İslam’a ve yeğeni Muhammed’e olan desteğini sürdürmüştür.