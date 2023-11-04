Tahmini Okuma Süresi: dakika

“Hyundai İsrail malı mı? Hyundai Türk malı mı? Hyundai hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Hyundai, otomotiv sektörünün önemli bir oyuncusu olarak 1967 yılında Chung Ju-Yung tarafından kurulmuş ve Hyundai Motor Company bünyesinde faaliyet gösteren bir otomobil, binek araç, ticari araç ve SUV markasıdır. Hyundai, Güney Kore merkezli bir şirkettir. Bu nedenle Hyundai, Güney Kore'nin ürünüdür ve İsrail malı değildir.

Hyundai Otomotiv Grubu'nun en büyük iştiraki ise 1998 yılında satın alınan Kia Motors'tur.