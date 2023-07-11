Hastalık Yönetim Platformu (HYP) izlemi için saha ziyaretleri ve denetimleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Denetimler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 06 Temmuz 2023 tarihinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına tanımlı iş akışlarının takip, değerlendirmelerinin yapılması ve Hastalık Yönetim Platformu (HYP) izlemi için saha ziyaretleri ve denetimleri yapıldı. Bu kapsamda Müdürlüğümüzde görev yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin, Uzman Filiz Kabayel, Uzman Fatih Çetin, Halk Sağlığı Uzmanlarımız Dr. Hanife Ece Erik, Dr. Çağla Susuz, Dr. Tuğba Doğan tarafından Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerimizde inceleme ve değerlendirmelerde bulunularak, gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi. Haber Merkezi