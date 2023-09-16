İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Yozgat genelinde 01-15 Eylül tarihleri arası yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

31 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 01-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı: “69 adet sentetik ecza maddesi, 21.92 gram metamfetamin maddesi, 67.10 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5.35 gram sentetik kannobinoid, 4 adet pipe uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. TCK 191 Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 25, TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan 6 şahsa, toplamda 31 şahsa işlem yapılmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur Şehri Yozgat'ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.”

“10 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI”

Yapılan açıklamanın devamında, “Yozgat Emniyet Müdürlüğü 1- 15 Eylül 2023 tarihleri arasında 35 bin 327 şahıs sorgulandı. 26 bin 329 araç sorgulandı. 6 adet ruhsatsız silah, 49 adet fişek ele geçirildi. 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 42 litre kaçak alkol ele geçirildi. 56 aranması bulunan şahıs yakalandı. 512 umuma açık yer denetlendi. 2 adet kesici alet ele geçirildi. 10 şüpheli şahıs tutuklandı. 14 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

“17 BİN 141 ŞAHIS SORGULANDI”

İl Jandarma Komutanlığı 01-15 Eylül 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucunda yapılanlar hakkında, “108 umuma açık yer denetlendi, 33 bin 725 lira idari para cezası, 17 bin 141 şahıs sorgulandı, 18 şahıs yakalandı, 20.4 gram bonzai, 42 adet mühimmat, 1 karton kaçak sigara, 7 bin 728 araç sorgulandı, 12 şahıs gözaltına alındı, 51 litre kacak alkol, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 araç yakalandı, 9 şahıs tutuklandı, 2 adet tabanca, 6 gram kubar esrar. Yozgat Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı olarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi. (Melike Aslı Arslan)